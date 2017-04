Fußball | FSV Mainz 05 Kein Wunder, aber ein neuer Glaube

Also ließ sich Martin Schmidt fünf Tage nach seiner erhaltenen Jobgarantie und drei Tage nach seinem 50. Geburtstag vor der Fankurve feiern. Und nach der abgelegten Zurückhaltung zeigte er sogar strahlend ein Transparent, auf dem geschrieben stand: "100Prozent Einsatz für unser Ziel!" Auch Schmidt war erleichtert: "Wir haben lange gefastet. Gut, dass diese Fastenzeit vorbei ist. Es ist ein neuer Glauben entstanden", sagte der Walliser, der jetzt auch im nächsten Spiel gegen Gastgeber Bayern München am 22. April mutig auftreten will: "Der Glaube ist da, der macht alles wahr. Das können wir am nächsten Wochenende zeigen und beweisen."