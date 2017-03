Fußball | FSV Mainz 05 Bojan Krkics Eingewöhnungszeit ist vorbei

Die Verpflichtung des Spaniers Bojan Krkic nach der Winterpause galt als echter Coup von Sportdirektor Rouven Schröder. Doch so ganz konnte Bojan die Erwartungen bisher nicht erfüllen.

Bojan Krkic galt als Transfer-Coup bei Mainz 05, doch er kommt nur langsam in Fahrt

Noch nie hat Mainz 05 so einen bekannten Spieler wie Bojan Krkic verpflichtet. 2007 war er der jüngste Spieler, der beim FC Barcelona in einem Liga-Spiel eingesetzt wurde. Zudem war er der jüngste Torschütze in der spanischen Primera Division. 2008 hatte er einen Einsatz in der spanischen Nationalmannschaft. Als der "neue Lionel Messi" wurde er schon tituliert. Aber wie das so ist, nach dem schnellen Aufstieg flachte die Erfolgskurve ab. Inzwischen ist Bojan 26 Jahre alt und in der Realität angekommen.

Bei seinen vergangenen Stationen (AS Rom, AC Mailand, Ajax Amsterdam und Stoke City) konnte er sich nie richtig durchsetzen. Der begnadete Fußballer konnte seine Leistung einfach nicht abrufen. Auch bei Mainz 05 kommt er nur langsam in Fahrt. Dabei ist jetzt schon klar, dass er keine allzu lange Eingewöhnungszeit haben kann. Denn er ist nur für die Rückrunde vom englischen Erstligisten Stoke City ausgeliehen. Also für 16 Bundesliga-Spiele, sieben davon sind schon Geschichte. Dabei stand Bojan nur dreimal in der Startelf und konnte sein Talent nur selten aufblitzen lassen. Immerhin, zuletzt gegen Schalke zeigte die Formkurve nach oben und auch im Testspiel gegen den KSC überzeugte Bojan.

Bojan als entscheidender Faktor?

Im Idealfall findet der Spanier in den noch ausstehenden neun Bundesligaspielen dieser Saison zu seiner Topform. Nur dann hätte sich die Investition gelohnt. Denn die Mainzer stehen mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ziemlich unter Druck. Da könnte Bojan sich als entscheidender Faktor erweisen. Er ist frei von Starallüren und fügt sich problemlos in die Mannschaft ein.

Teamkollege Stefan Bell fällt nur Positives zu Bojan ein: "Er zeigt sich im Training sehr professionell und auch demütig. Man hat nie das Gefühl, dass er es hier ausklingen lässt oder zufrieden ist." Tatsächlich spürt man auf dem Platz Bojans Willen, Verantwortung zu übernehmen. Er rackert und kämpft, ist sich für nichts zu schade.

Dauerverpflichtung von Bojan utopisch