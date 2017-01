Fußball | Flutlicht Dominique Heintz - Die Kante mit Herz

Dominique Heintz hat es geschafft: Stammspieler in der Fußball-Bundesliga, sein Marktwert liegt bei rund sechs Millionen Euro. Seine Heimat und den FCK hat der "Pfälzer Bub" aber nicht vergessen.

In der Pfalz ausgewachsen, in Köln angekommen: Dominique Heintz

"Dominque Heintz hat alles was man braucht, um ein guter Innenverteidiger zu sein", sagt FC-Legende Wolfgang Weber über seinen "Nachfolger" auf der Innenverteidigerposition beim 1. FC Köln. Im Sommer 2015 wechselte Heintz von den Lauterern nach Köln - von der 2. Bundesliga in die Bundesliga. Und auch dort konnte sich der kantige Abwehrmann schnell durchsetzen.

Zielstrebig, lernwillig, bodenständig, so beschreibt auch FC-Trainer Peter Stöger seinen 24-jährigen Verteidiger: "Wir sind sehr zufrieden, wie er seinen Job macht. Er hat ein sehr gutes Passspiel. Das ist für uns ein wichtiger Bestandteil, weil wir uns als Mannschaft weiterentwickeln wollen."

Schnell weiterentwickelt hat sich Heintz auch in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern. Schon als Achtjähriger kam er vom SV Kirrweiler zum 1. FC Kaiserslautern. Bei den Pfälzern durchlief er alle Jugendmannschaften, bis er 2011 sein Debüt in der U23 der Roten Teufel gab. Nur vier Tage später unterschrieb er mit 18 Jahren seinen ersten Profivertrag. Und noch in der gleichen Saison debütierte Heintz auch in der ersten Mannschaft des FCK, wo er in vier Jahren 64 Zweitliga-Spiele bestritt.

"Köln ist meine zweite Heimat"

Seinen ehemaligen Verein beobachtet der Pfälzer auch aus dem Rheinland ganz genau. "Ich fiebere im Herzen natürlich schon mit. Wenn es geht, gucke ich die Spiele live von der Couch zu Hause." Er freue sich immer, wenn der FCK gewinnt, sagt Heintz, auch wenn es in letzter Zeit häufig nicht so gut gelaufen sei: "Ich hoffe aber, dass sie da hinten in der zweiten Liga bald rauskommen, dass sie vorne wieder mitmischen. Das haben die Fans auf dem Betzenberg auch verdient."

Obwohl Heintz offenbar noch ziemlich viel an deinen Ex-Club denkt, habe sich der Wechsel zum 1. FC Köln gelohnt: "Mir war es wichtig den nächsten Schritt zu machen von der ersten in die zweite Liga. Auch vom Umfeld habe ich mich hier gleich wohl gefühlt. Köln ist meine zweite Heimat. Die Leute sind genauso offen wie in der Pfalz und wir fühlen uns hier sehr wohl."

Persönliches Derby gegen Mainz

Und auch sein alter und neuer Teamkollege, Simon Zoller, bestätigt, dass Heintz beim FC mehr als angekommen ist. "Dominique hat sich fußballerisch aber auch menschlich in allen Bereichen weiterentwickelt. Er ist reifer geworden, er ist hoch akzeptiert in der Mannschaft und es macht wirklich Spaß mit ihm zu spielen."