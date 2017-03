Fußball | Edgar Schmitt Euro-Eddy: "Man wird zum wahren Mythos"

Die Fußball-Welt spricht voller Begeisterung von der 6:1-Aufholjagd des FC Barcelona in der Champions-League gegen Paris, auch "Euro Eddy" Edgar Schmitt (53), der Vierfach-Torschütze des Karlsruher SC vom 7:0 gegen Valencia 1993, dem "Wunder vom Wildpark", im Gespräch mit dem SWR.

Edgar Schmitt bejubelt einen seiner Treffer beim 7:0 des KSC gegen Valencia 1993.

Edgar Schmitt, wie haben Sie am Mittwochabend das "Wunder von Barcelona" verfolgt?

Ich habe mir im Fernsehen das Spiel der Dortmunder gegen Lissabon angeschaut. Gleichzeitig habe ich aber auch immer wieder im Videotext den Spielverlauf in Barcelona verfolgt. Und wissen Sie was? Ich hatte mir schon vorher gedacht, dass Barcelona das schaffen kann, ein 0:4 aufzuholen. Wenn das eine Mannschaft kann, dann Barcelona. Als Cavani dann aber zwischenzeitlich das 1:3 für Paris geschossen hat, da dachte ich mir: das war`s jetzt für Barcelona.

Zumal ich danach lange nichts mehr gehört und gelesen habe. Erst ab der 88. Minute, als auf dem Videotext das 4:1 und 5:1 eingeblendet wurden, da dachte ich mir "puuuh", jetzt kann es doch nochmal eng werden. Und dann das 6:1, da hat wohl bei Paris die Angst die Seele aufgefressen.

Wie lebendig wurden dabei die Erinnerungen an Valencia 1993, als der KSC im UEFA-Cup mit Ihnen als Vierfach-Torschützen ein 1:3 aus dem Hinspiel mit diesem legendären 7:0 im Wildparkstadion regelrecht pulverisierte?

Ja klar werden an so einem Abend Erinnerungen wach. Unsere Konstellation war damals aber eine völlig andere. Wir galten gegen den spanischen Tabellenführer aus Valencia als klarer Außenseiter. Uns hatte das damals keiner etwas zugetraut. Anders als jetzt Barcelona. Aber wir sind damals rausgegangen und haben sofort Gas gegeben, und wir hatten die Partie und das Hinspiel-Ergebnis quasi schon in der Halbzeit gedreht.

Ist denn jedes ihrer vier Tore bei diesem legendären 7:0 bildlich abgespeichert?

Klar hat man nach so einem historischen und entscheidenden Spiel jeden Treffer noch im Kopf. Zumal mich dieses Spiel persönlich stark geprägt hat.

Wie ist denn eine so unglaubliche Aufholjagd wie damals im Wildpark oder jetzt in Barcelona überhaupt rational zu erklären?

Es muss alles zusammenkommen. So ein Ergebnis kommt auch nicht nur am Spieltag selbst zustande. Wir und auch Barcelona hatten zwei Wochen Zeit, uns permanent positiv einzustimmen und einzureden: Wir schaffen das, wir werden sie schlagen, wir gehen sofort drauf. Und das ist in Barcelona auch passiert, nichts anderes. Und nur so ist das zu schaffen, wenn der Glaube und das Selbstvertrauen so stark sind.

Und Barcelona ist ja sowieso schon mit genügend Selbstvertrauen ausgestattet, dazu noch mit einer unglaublichen Qualität im Offensivbereich. Dann kommt sowas schon mal vor, wenn dann auch noch das ganze Stadion mitgeht. Aber so kurz vor knapp, das ist eigentlich das größte Wunder. In der 88. Minute das 4:1, dann müssen immer noch zwei Tore her...

Umgekehrt, Edgar Schmitt, was passiert mit einer Mannschaft, die kurz vor Schluss noch drei Dinger kassiert und ausscheidet?

Man hat kein Mitleid, aber man fühlt mit ihnen. So war das damals auch mit Valencia. Wenn so eine große Mannschaft kommt und verliert 0:7, was wird da jetzt in der anderen Kabine los sein? Es ist mehr als ein Spiel, was du da verlierst. Sowas kann wirklich große Wunden und Narben in einer Mannschaft hinterlassen. Valencia hatte danach dann mit einer Niederlagenserie ja auch noch die spanische Meisterschaft verspielt. Und da bin ich jetzt mal auf Paris gespannt, ob sie sich von so einem bitteren Schlag erholen.

Herr Schmitt, sind Sie eigentlich auch heute noch, 24 Jahre nach dem "Wunder vom Wildpark", für die Fußballfans der "Euro-Eddy"?

Ja. Ich habe das große Glück, dass in der deutschen Fußballgeschichte nur ganz wenige Spieler mit gewissen Ereignissen assoziiert werden. Und ich werde eben immer mit diesem Europacup-Duell mit Valencia in Verbindung gebracht. Ich bin noch unglaublich präsent bei den Leuten. Viele behaupten, ich hätte mich überhaupt nicht verändert und könnte doch heute noch spielen beim KSC. Dann weise ich dezent auf mein Alter hin.

Man wird zum wahren Mythos, das muss man wirklich sagen. Niemand kann sich bei mir an schlechte Spiele erinnern. Ich habe in der Erinnerung der Fans nur gute Spiele gemacht.