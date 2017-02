27. August 1995: Was für ein Pokal-Krimi! Regionalligist SV Sandhausen besiegt den "großen" VfB Stuttgart in einem legendären Elfmeterschießen. Das "magische Dreieck" des VfB Stuttgart mit Giovanne Elber, Fredi Bobic und Krassimir Balakov geht zwei Mal in Führung, aber Sandhausen kommt immer zurück. Am Ende gewinnt Sandhausen mit 15:14 nach Elfmeterschießen. Hendrik Herzog setzt den entscheidenden Elfer an den Pfosten.