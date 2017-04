Fußball | DFB-Pokal Frauen SC Sand und VfL Wolfsburg im Finale

Im Finale des DFB-Pokals der Frauen kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr. In den Halbfinals setzten sich sowohl der Titelverteidiger als auch der Vize-Pokalsieger von 2016 durch.

Mit drei Toren in der ersten Halbzeit machte der SC Sand früh den Finaleinzug klar

Frauenfußball-Bundesligist SC Sand ist erneut ins DFB-Pokal-Finale eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Richard Dura setzte sich am Sonntag im Halbfinale beim Bundesliga-Vorletzten Bayer Leverkusen souverän mit 4:0 (3:0) durch.

Am 27. Mai trifft der SC Sand in Köln auf den VfL Wolfsburg. Die Wolfsburgerinnen setzten sich beim SC Freiburg mit 2:1 nach Verlängerung durch. Nach Toren der Freiburgerin Hasret Kayikci (19.) und der Wolfsburgerin Caroline Graham Hansen (53.) stand es nach 90 Minuten 1:1-Unentschieden. In der Verlängerung sorgte Ewa Pajor (96.) für den 2:1-Siegtreffer und den Finaleinzug des VfL Wolfsburg.