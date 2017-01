Fußball | DFB Hansi Flick verlässt den DFB

DFB-Präsident Reinhard Grindel bedauerte Flicks Entscheidung ausdrücklich. "Er hat sich in den zehn Jahren beim DFB große Verdienste um den deutschen Fußball erworben. Er hat an der Seite von Jogi Löw maßgeblich zum Gewinn des WM-Titels beigetragen und als Sportdirektor wichtige Weichen für die Zukunft gestellt", sagte Grindel: "Mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner menschlichen Qualität ist er im Verband und in der Liga gleichermaßen anerkannt. Wir lassen ihn nur schweren Herzens gehen, aber wir respektieren seinen persönlichen Wunsch."

Bei der Suche nach einem Nachfolger werde sich der DFB die "dafür nötige Zeit" nehmen. Hrubesch lobte Flicks Arbeit, er habe "den Bereich sehr gut aufgestellt". Eine wichtige Aufgabe in den kommenden Monaten werde nun "für uns alle sein, gemeinsam gute Voraussetzungen für die anstehende U21-EM und den Confed Cup zu schaffen", sagte Hrubesch: "Außerdem wird mein Fokus auf einer erfolgreichen Teilnahme an der U19-Europameisterschaft in Georgien sowie der U20-Weltmeisterschaft in Südkorea liegen."