Fußball | Bundesliga Wohin geht die Reise des FSV Mainz 05?

Umso mehr Engagement fordern die Verantwortlichen von ihren Spielern in der Rückrunde. Mit der Vorbereitung war Schmidt schonmal sehr zufrieden: "Bereits im Trainingslager konnte man sehen, dass Aggressivität drin war". Zur Vorbereitung auf den Rückrundenstart will der Trainer das Wettkampffieber schüren. "Wir machen mehr Passübungen und Abschlussspiele, wo es auch um Siege geht, um Wettkampfmentalität reinzubringen", erklärte Schmidt.

Nach dem Aus in der Europa-League will der Trainer in der Rückrunde nicht mehr so viel rotieren; Martin Schmidt sucht eine Stammformation. Im Trainingslager in Marbella hatte Schmidt den Eindruck, dass sich seine Spieler geradezu aufgedrängt haben: "Der Konkurrenzkampf ist größer geworden", sagte Schmidt. Auch das Testspiel gegen den FC Thun hat gezeigt, dass die Mentalität im Kader stimmt. Nach 0:1 Rückstand drehten die Mainzer das Spiel und gewannen mit 3:1. "Wir sind fit und bereit", folgerte Schmidt.