Fußball | Bundesliga Vor zehn Jahren beendete Deisler seine Karriere

Sebastian Deisler galt als Jahrhundert-Talent. Doch Verletzungen und Depressionen haben den Lörracher immer wieder zurückgeworfen. Vor zehn Jahren hat er mit 27 Jahren seine Karriere beendet.

Es war der 9. Dezember 2006, ein Samstagnachmittag in der Münchner Arena. Zur zweiten Halbzeit im Spiel gegen Energie Cottbus wechselte Bayern Trainer Felix Magath Sebastian Deisler ein. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass es die letzten 45 Bundesligaminuten des damals 27-Jährigen sein würden. Etwa einen Monat später beendete Deisler seine aktive Karriere. Es waren nicht nur die physischen Probleme, die ihn zu diesem Schritt veranlassten - in acht Profijahren quälte sich der Mittelfeldspieler mit zahlreichen, teilweise schweren Knieverletzungen herum. Auch der Kopf spielte nicht mehr mit.

1:01 min Mehr Info Fußball "Keine Lust mehr irgendwas zu machen" Über den Werdegang von Sebastian Deisler

Seine ersten Tore erzielte Sebastian Deisler für die E-Jugend de FV Tumringen. Vater Kilian Deisler hat das Team aus dem Lörracher Stadtteilverein trainiert; der hatte das Talent des Juniors sehr früh erkannt. Über die Stationen TuS Lörrach-Stetten und FV Lörrach landete er mit 15 Jahren in der Jugend-Abteilung von Borussia Mönchengladbach. Dort wurden auch die DFB-Verantwortlichen aufmerksam – ab der U15 durchlief Deisler alle Jugendnationalmannschaften, der logische Schritt war am 23. Februar 2000 seine Premiere in der A-Nationalmannschaft.

Deisler spielte 35 Länderspiele, aber nur ein Turnier

Bei der 1:2 Niederlage im Testländerspiel in Amsterdam gegen die Niederlande wurde er in der 46. Minute eingewechselt. Es folgten weitere 35 Länderspiele, allerdings kam Deisler aufgrund von Verletzungen nur einmal bei einem großen Turnier zum Einsatz, bei der Europameisterschaft 2000. Er fehlte sowohl bei der WM 2002 in Japan und Südkorea als auch bei den Turnier 2006 im eigenen Land.

0:58 min Mehr Info Fußball "Glücklich war ich nicht" Ein Wegbegleiter von Sebastian Deisler spricht über dessen Talent.

Im Verein ging es für Sebastian Deisler nach seinem ersten Bundesligajahr in Mönchengladbach nach Berlin zu Hertha BSC. Durch die Indiskretion einer Bank wurde im Herbst 2001 der geplante Wechsel zum FC Bayern München öffentlich. Angeblich soll Deisler 20 Millionen Euro Handgeld erhalten haben. Die letzten Monate in Berlin werden zur Qual, auch weil eine erneute Verletzung ihn zum Zuschauen zwingt. Und auch nach dem vollzogenen Wechsel zu den Bayern im Sommer 2002 hat es der sensible Deisler schwer; vielleicht auch, weil er zu hohe Erwartungen an sich selbst stellt.