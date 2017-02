Fußball | Bundesliga Schwolow hält den Punkt fest

So unsortiert wie die Hanseaten nach ihren ungewohnten Umstellungen begannen, so überraschend gingen sie vor 49.405 Zuschauern nach einer Viertelstunde durch den im Winter schon aussortierten Hunt in Führung. Lewis Holtby flankte vor das Gehäuse von Schwolow, der ohne Chance bei Hunts Hackentrick war. Statt das Heft im eigenen Stadion dann in die Hand zu nehmen, blieben die Hamburger wie schon zu Beginn zu passiv und leisteten sich Abspielfehler.

Hoffenheim drängte auf den Ausgleich, der dann auch in der 23. Minute gelang. Maximilian Philipp verwertete eine Hereingabe von Petersen, Keeper René Adler war machtlos beim 1000. Heimgegentreffer in der Geschichte des norddeutschen Bundesligisten. Kurz danach hätte der SC sogar nachlegen müssen: Abrashi (30.) schoss nach Vorlage von Philipp aus kurzer Distanz aber weit über das Tor.

In der zweiten Halbzeit waren die Freiburger zunächst das deutlich aktivere Team. Doch dann waren es wieder die Hamburger, die in Führung gingen. Der eingewechselte Michael Gregoritsch traf in der 57. Minute zum 2:1. Es war Freiburgs 900. Gegentor in der Bundesliga. Freiburg war allerdings das bessere Team und belohnte sich in der 71. Minute mit dem Ausgleich. Vincenzo Grifo glich nach einem Doppelpass mit Petersen zum 2:2 aus. Die Hamburger Abwehr sah alles andere als gut dabei aus.