Fußball | Bundesliga SC Freiburg setzt gegen Köln auf Heimstärke

Aufwand gegen Ökonomie Freiburg ist das laufstärkste Team der Liga. Zuletzt in M ö nchengladbach legten die Spieler insgesamt über 120 Kilometer zurück. Im Schnitt laufen die Freiburger Profis 118,6 Kilometer pro Spiel. K ö lns Philosophie ist eine andere. Der FC läuft im Schnitt am wenigsten, kommt mit 109,7 Kilometern pro Partie bestens zurecht.

Philipp zurück im Team

Torjäger Maximilian Philipp, der gegen Borussia Mönchengladbach aufgrund muskulärer Probleme pausieren musste, wird wohl in die Anfangself zurückkehren. Auch Innenverteidiger Marc Torrejon konnte nach einem Infekt wieder am Training teilnehmen und scheint einsatzbereit zu sein. Besonders motiviert wird sicherlich auch Lukas Kübler sein. Freiburgs Rechtsverteidiger stand von 2011 bis 2013 beim FC unter Vertrag, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Bei Freiburg hat sich der 24-Jährige inzwischen in der Startelf festgesetzt. Innenverteidiger Manuel Gulde feiert am Sonntag übrigens seinen 26. Geburtstag. Einen Wunsch wollen seine Teamkollegen dem gebürtigen Mannheimer sicherlich gerne erfüllen: drei Punkte gegen den 1. FC Köln. Dann sähe die Statistik zudem noch erfreulicher aus.