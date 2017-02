Fußball | Bundesliga Rouven Schröder kritisiert das Mainzer Publikum

Definitiv. Wir wollten uns in der Europa League gut verkaufen - das haben wir als bester Gruppendritter geschafft, auch wenn es ärgerlich war, dass wir ausgeschieden sind. Und in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass viele Teams mit der Doppel-Belastung Probleme bekommen haben. Nach dem Sieg gestern stehen wir auf Platz neun - da kann man zufrieden sein. In den letzten Wochen haben wir uns auch mit dem Tabellenkeller befassen müssen, umso wichtiger war der souveräne Sieg gestern, weil wir jetzt im Mittelfeld rangieren. Wir sollten weiter von Spiel zu Spiel schauen und unser Etappenziel, also 40 Punkte, schnellstmöglich erreichen. Das nächste Spiel geht zuhause gegen Bremen und das wollen wir natürlich gewinnen.