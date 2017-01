Fußball | Bundesliga Robin Quaison wechselt nach Mainz

Der 1. FSV Mainz 05 hat Robin Quaison von US Palermo verpflichtet. Der 23-jährige Offensivspieler erhält beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis Sommer 2021. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Neuzugang für den 1. FSV Mainz 05: Robin Quaison kommt vom Serie A-Club US Palermo

Quaison, vierfacher schwedischer Nationalspieler und U21-Europameister von 2015, spielte bis 2014 beim AIK Solna in seiner Geburtsstadt Stockholm, für den er insgesamt 51 Erstligaspiele absolvierte. Seit 2014 stand Quaison bei US Palermo unter Vertrag. Das Trikot der Sizilianer trug er seitdem in 66 Spielen der Serie A.