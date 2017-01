Fußball | Bundesliga Positiver Druck vor dem Augsburg-Spiel

Was war die Vorbereitung zuhause in der Kälte wert? 1899 Hoffenheim und Trainer Julian Nagelsmann sind vor dem Start beim FC Augsburg optimistisch. Dennoch steigt der Druck im Kraichgau.

Voller Vorfreude und Elan geht Trainer Julian Nagelsmann mit dem noch ungeschlagenen Bundesligisten 1899 Hoffenheim das zweite Halbjahr an. "Ich fühle mich sehr bereit für den Auftakt", sagte der 29-Jährige vor der Partie des Tabellenfünften am Samstag beim FC Augsburg. Auf den Spielern ruhe jetzt ein anderer Erwartungsdruck, dem müsse man auch gewachsen sein. "Aber ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass sie satt oder zufrieden sind", erklärte Nagelsmann.

Bestätigt fühlt sich der Chefcoach in der Entscheidung, die Vorbereitung zuhause in Zuzenhausen zu absolvieren und nicht in den warmen Süden zu fliegen. "Wir hatten immer gute Verhältnisse", sagte er. "Wir sind guter Dinge, dass es genau richtig war. Aber das ist natürlich keine Garantie dafür, dass wir die ersten sieben Spiele sicher gewinnen, weil wir nur in der Kälte waren."