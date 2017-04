Fußball | Bundesliga Nils Petersen schießt Mainz 05 ins Herz

Unter der Woche wurde in Mainz schon wild diskutiert, ob Martin Schmidt noch der richtige Trainer für Mainz 05 sei. Seine Spieler gaben die Antwort auf dem Platz. Mainz 05 war von Anfang an das bessere Team, entfaltete großen Druck und ließ dem SC Freiburg kaum Luft zum Atmen. Am Freiburger Strafraum angekommen, spielten die Rheinhessen jedoch zu kompliziert, um wirklich gefährlich zu werden. Oder andersherum: Der SC Freiburg hatte in seinem Wohnzimmer alles unter Kontrolle.