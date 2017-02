Fußball | Bundesliga Mainzer Transfer-Meister fordern Hoffenheim

Das letzte Spiel zwischen Mainz und Hoffenheim endete 4:4 und war ein Spektakel. Während Mainz auf dem Transfermarkt sehr aktiv war, setzt man in Hoffenheim auf Kontinuität statt Veränderung.

Hitziges Duell: Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Mainz und Hoffenheim endete 4:4.

Rouven Schröder ist in Bestform. Gegen Hoffenheim am Samstag wird er aber trotzdem nicht spielen. Er ist ja bekanntlich der Sportdirektor des FSV Mainz 05. Dennoch war der 41-Jährige der entscheidende 05er der letzten Tage. Man kann auch sagen: "Der Bundesliga Sportdirektor der Woche". Kurz vor Transfer-Schluss auf dem Transfermarkt leiht er Bojan Krkic für ein halbes Jahr aus. In Mainz nennen sie ihn den "namhaftesten Spieler der Vereinsgeschichte." Ein Spielmachertyp. Der 26-Jährige soll sofort helfen die Lücke zu schließen, die Yunus Malli hinterlassen hat.

Mainzer Neuzugänge müssen lernen

Kurz danach verpflichtet Mainz noch Robin Quaison. Einen schnellen, athletischen Spieler, der alle Offensivpositionen besetzen kann. Der 23-jährige Schwede kommt vom italienischen Erstligisten US Palermo. Aber was bedeutet das für das Spiel gegen Hoffenheim? Werden die beiden spielen? Martin Schmidt sagt, dass die zwei erst mal ein paar Sachen lernen müssten. Da gehe es um Verhalten bei Ballbesitz, Gegenpressing, aber auch Abläufe neben dem Platz.

1:33 min Mehr Info Bundesliga | FSV Mainz 05 "Hoffenheim spielt unheimlich gute Bälle in die Spitze" Mainz-Trainer Martin Schmidt über die Hoffenheimer Spielweise

Aber der Trainer sagt auch diesen einen Satz zu einem möglichen Kaderplatz: "Wir trauen es Ihnen zu, sonst hätten wir Sie nicht geholt." Die Mainzer werden sicher ihren Star-Einkauf Bojan Krkic zeigen wollen auf der großen Bundesligabühne. Auch intern haben die Transfers Wirkung erzielt. Das war durchaus geplant vom Trainer und Sportdirektor. Jhon Cordoba fühlt sich schon herausgefordert. Hat eine starke Trainingswoche hinter sich und brennt auf einen Einsatz gegen Hoffenheim. Wenn da zwei vom Kaliber wie Bojan und Quaison als Neuzugänge in der Kabine auftauchen, sei das was anderes, als wenn zwei Nachwuchsspieler verpflichtet würden. Da gehe schon ein Ruck durch die Mannschaft, meint Martin Schmidt.

Deutschlandweite Aufmerksamkeit durch Krkic

Der Verein hat sich vor allem durch den Krkic-Transfer deutschlandweit in die Fußballschlagzeilen gebracht. Auch das wollten die Mainzer bezwecken. Mehr Aufmerksamkeit mit der Hoffnung auf mehr Zuschauerzahlen in der heimischen Arena. Die war ja zuletzt nicht immer gut gefüllt. Aber am Samstag wollen die Mainzer ihre Auswärtsbilanz verbessern. Der letzte Punkt in der Fremde gab es im Oktober in Gladbach. Der Trainer ist überzeugt, dass sein Team in der Rückrunde mehr Punkte auswärts ergattert. Sie haben ja nicht mehr die Doppelbelastung mit der Europa-League. Und in Sinsheim wollen die Mainzer den Anfang machen. Sie reisen mit neuem Selbstwertgefühl und mit Ihrem neuen Star Bojan Krkic an.

0:58 min Mehr Info Bundesliga | FSV Mainz 05 "Bojan ist zum ersten mal in einem beschaulichen Verein" FSV-Trainer Martin Schmidt über die Neuzugänge Krkic und Quaison

Im Kraichgau ist man zufrieden mit dem Kader

"Alles wie gehabt" lautet hingegen das Motto bei 1899 Hoffenheim. Namhafte Verstärkungen sucht man im Kader von Trainer Julian Nagelsmann vergeblich. Einzig unbekannte Spieler wie Benedikt Gimber (SV Sandhausen), Junior Ponce (USM Porres) und Danilo Soares ( Hoffenheim II) wurden neu verpflichtet. Alles kein Spielermaterial, das den Kraichgauern im Kampf um die europäischen Plätze sofort weiterhilft.

Nach der 1:2 Niederlage in Leipzig standen für Nagelsmann ohnehin erst einmal wichtigere Punkte auf dem Programm. So muss der 29- jährige auf seinen Stürmer Sandro Wagner nach dessen roter Karte und der damit verbundenen Sperre verzichten. Der Trainer bleibt aber vor dem Spiel gegen Mainz zuversichtlich: "Wir haben einen guten Kader und genügend Leute, die ihn ersetzen können. Natürlich hätten wir ihn gerne dabei. Aber unser Angriff ist kein Kartenhaus, das ohne ihn zusammenfällt." Mit dabei sein wird aber aller Voraussicht nach wieder Kevin Voigt, der nach seiner Kopfverletzung am Mittwoch wieder in das Training eingestiegen ist.

0:51 min Mehr Info Fußball | Bundesliga "Nach der Halbzeit habe ich drei Kreuzzeichen gemacht, dass mein Zeh nicht gebrochen war" Fabian Maier Julian Nagelsmann hat das spektakuläre 4:4 im Hinspiel noch genau im Kopf.

Krkic bereitet in Hoffenheim keine Sorgen

Auch in Sinsheim haben die Verantwortlichen des Vereins mitbekommen, welcher Transfer da unter der Woche in Mainz getätigt wurde. Trotzdem will Nagelsmann der Personalie Bojan Krkic nicht all zu viel Bedeutung zukommen lassen: "Der Verkauf von Yunus Malli war für Mainz bestimmt nicht leicht zu verkraften. Sie werden ihr Spiel aber sicher nicht verändern, weil sie ihn verkauft haben. Die grundsätzliche Spielanlage wird so bleiben."

0:33 min Mehr Info Fußball | Bundesliga " Krkic ist ein außergewöhnlicher Techniker" Fabian Maier Nagelsmann findet lobende Worte für die Mainzer Leihe Bojan Krkic.