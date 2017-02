Fußball | Bundesliga Mainzer Abwärtstrend geht weiter

Martin Schmidt war bedient. "Eine bittere Klatsche" sei das 0:4 bei 1899 Hoffenheim gewesen, sagte der Trainer des FSV Mainz 05. "Schlussendlich ist die Niederlage aber auch verdient, weil wir über das gesamte Spiel zu lieb waren, zu brav aufgetreten sind. Wir waren von Anfang an zu wenig aggressiv im Spiel." Gerade fünf Zähler holte Schmidts Mannschaft aus den letzten acht Bundesliga-Spielen - schlechter war in diesem Zeitraum nur Schlusslicht SV Darmstadt 98.

Sechs verlorene Auswärtsspiele hintereinander sind zudem der längste Negativlauf seit zwölf Jahren. Dass Mainz die Partie lange offen hielt und die Niederlage am Ende auch nach Einschätzung von Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann zu hoch ausfiel, war da nur ein schwacher Trost. Wie beim 1:1 gegen Dortmund am vergangenen Spieltag gerieten die Mainzer früh in Rückstand. In der 5. Minute gelang Mark Uth mit einem sehenswerten Treffer die Führung. "Der Start war natürlich ärgerlich", befand Sportdirektor Rouven Schröder. "Aber dann haben wir gut ins Spiel gefunden, hatten durch Jhon Cordoba und Jairo Sampeiro gute Ansätze. Da hatte man das Gefühl hatte, dass wir am Ausgleich dran sind."