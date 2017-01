Fußball | Bundesliga Mainz 05 ohne Tore gegen Köln

Ohne den gesperrten Stürmer Jhon Córdoba fehlte dem FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln die Durchschlagskraft. So mussten sich die Rheinhessen im Duell der Karnevalsvereine mit einem Punkt begnügen.

Auch Paolo de Blasis konnte den Abgang von Yunus Malli noch nicht auffangen

Yunus Malli ist weg und Jhon Córdoba war gesperrt. Der FSV Mainz 05 musste gegen den 1. FC Köln also ein Stürmer-Problem lösen. Trainer Martin Schmidt setzte auf das Duo Paolo de Blasis und Yoshinori Muto. Doch zwischen beiden den harmoniert es spielerisch noch nicht. Entsprechend zerfahren war das Mainzer Angriffsspiel. So entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem die Kölner auf das erste Tor drängten und die Mainzer auf ihre gefährlichen Konter warteten.

Und wenn sich Chancen ergaben, dann meistens aus dem Mittelfeld. So rannte Levin Öztunali in der 10. Minute durchs Mittelfeld und zog von der Strafraum-Kannte ab. Doch der Kölner Ersatz-Torwart Thomas Kessler konnte den Ball zur Ecke fausten. Drei Minuten später war es Jairo, der Kessler aus 20 Metern testete. Doch wieder war der Kölner Sieger. Auf der anderen Seite köpfte Yuya Osako nach einem Christian-Clemens-Freistoß den Ball genau in die Arme von Jonas Lössl (36.). Weil Danny Latzta die größte Mainzer Chance in der 40. Spielminute nach einer Öztunali-Hereingabe nicht verwerten konnte, ging es mit 0:0 in die Pause.

Keine Tore nach der Pause

Das änderte sich auch nicht in der zweiten Halbzweit: Köln spielte, Mainz lauerte. Einer dieser Mainzer Konter brachte Muto in aussichtsreiche Position vor Kessler. Doch der Japaner scheiterte am Kölner Schlussmann; auch De Blasis konnte den Abpraller nicht verwerten (52.). Zum Ende hin verflachte die Partie. Sekunden vor dem Abpfiff hätte Leonardo Bittencourt die Mainzer Abwehr beinahe noch überrumpelt. Doch weder sein Schuss in der 89. noch sein Lupfer in der 90. Spielminute trafen ins Schwarze. So blieb es beim letztlich gerechten 0:0. Mainz 05 hängt damit mit 21. Punkten weiterhin im Tabellen-Mittelfeld fest.