Fußball | Bundesliga Mainz 05 ohne Cordoba gegen Köln

Der FSV Mainz 05 muss gegen den 1. FC Köln auf Stürmer Jhon Córdoba verzichten. Im Duell der Karnevals-Vereine müssen daher andere das Tore-Schießen übernehmen.

2:02 min | Fr, 20.1.2017 | 19:30 Uhr | Landesschau aktuell Rheinland-Pfalz | SWR Fernsehen RP

Das erste Ligaspiel des Jahres ist gleichzeitig auch das letzte. Das letzte einer Vorrunde, die für den 1. FSV Mainz 05 im Falle eines Sieges sogar noch auf einem einstelligen Tabellenplatz enden könnte. Mit dann 23 Punkten wäre das erste Zwischenziel erreicht. Allerdings dürfte die Aufgabe gegen den 1. FC Köln (Anpfiff um 17.30 Uhr) alles andere als einfach werden.

Der FC hat nach einem sehr guten Start zwar durch einige Verletzungssorgen etwas an Boden verloren, doch habe Trainer Peter Stöger sein Team in der Winterpause "frisch aufbereitet", teilt der Mainzer Coach Martin Schmidt vor dem Duell mit. Man werde zu Hause aber wie immer auf Sieg spielen. Ein Vorhaben, das durch die Spielplankonstellation in der nächsten Zeit übrigens häufiger in die Tat umgesetzt werden soll. Nur eine Woche nach dem 1.FC Köln stellt sich Borussia Dortmund mit dem früheren Trainer Thomas Tuchel in der Mainzer Arena vor, an den kommenden fünf Wochenenden dürfen die 05er vier mal zu Hause antreten.

Die Stimmung im Team bezeichnet Schmidt als hervorragend und ausgewogen, die Spieler freuen sich nach einer sehr intensiven Vorbereitung mit hohem Umfang jetzt wieder auf den Spielbetrieb.

Jhon Córdoba sitzt seine Rot-Sperre ab

Gegen die Kölner muss Martin Schmidt noch auf seinen Top Stürmer Jhon Córdoba verzichten – der Kolumbianer fehlt nach seiner roten Karte aus dem Frankfurt Spiel. Anwärter auf den Platz in der zentralen Spitze ist Yoshinori Muto. Der Japaner gilt dann, nach der Rückkehr von Córdoba, auch als Alternative für den nach Wolfsburg abgewanderten Yunus Malli.

Sportdirektor Rouven Schröder betonte nochmals, dass der Transfer ganz bewusst vorgenommen wurde. "Wir haben das durchgesprochen, ich glaube, es war die richtige Entscheidung." Schröder ließ offen, ob bis zum Transferschluss am 31. Januar noch einmal nachgebessert wird. "Egal, ob etwas Ende des Monats, nächste Woche oder gar nicht passiert, wir müssen davon überzeugt sein", so Schröder, der nichts davon hält, den Kader nur zu ergänzen.

Wie immer wird Trainer Martin Schmidt den Kader für das Spiel erst einen Tag vorher bekanntgeben, fehlen wird neben Córdoba auf jeden Fall auch der angeschlagene Karim Onisiwo.

Martin Schmidt hat seine 05er an die eisige Kälte gewöhnt

Ein Faktor, natürlich für beide Teams, könnten auch die eisige Kälte sein. Gerade nach dem Turnier in der überdachten und mollig warmen Düsseldorfer Arena (Mainz gewann mit 1:0 gegen Mönchengladbach und verlor 1:2 gegen Bayern München) sind die Unterschiede sehr groß. Doch der kälte-gewohnte Schweizer sieht seine Jungs auch darauf gut vorbereitet. Durch die teilweise frühen Trainingszeiten in der Woche hätten sich die Spieler an die kernigen Temperaturen gewöhnt. "Wenn der Boden noch knistert und das Gras noch weiß angehaucht ist passt sich der Körper an", ist Hobby-Meteorologe überzeugt, dass es gegen die Kölner auch bei Minus-Graden funktionieren wird.