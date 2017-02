Fußball | Bundesliga Mainz 05 in der Fastnachtskrise

Eine Woche Top - nächste Woche Flop. Mainz-05-Fans leiden derzeit. Der Grund: Die Mannschaft hat mit massiven Leistungsschwankungen zu kämpfen - und das ausgerechnet vor der Fastnacht.

Das Mainzer Auf und Ab vermiest Trainer Martin Schmidt die Fastnachtslaune

Freitag, 10. Februar 2017, ca. 22.30 Uhr: Der FSV Mainz 05 hat gerade den FC Augsburg mit einem beeindruckenden 3:0 aus der heimischen Arena nach Hause geschickt. Trainer zufrieden, Mannschaft zufrieden und die Fans sangen wieder vom "Europapokal". Ganz leise noch, aber es keimte Hoffnung auf, dass die 05er mit einer kleinen Serie doch noch auf die Europa-League-Plätze rutschen. Gegen Augsburg war alles da, was Trainer Martin Schmidt sehen will: schnelles Umschaltspiel, eine sicher stehende Abwehr, bedingungsloser Support der knapp 23.000 Mainz-Fans im Stadion.

Samstag, 18. Februar 2017, ca. 17.30 Uhr: Der FSV Mainz 05 hat gerade gegen Werder Bremen mit 0:2 verloren. Der Trainer ist nur bedingt zufrieden, die Mannschaft angefressen. Vom Europapokal spricht niemand mehr, nicht einmal leise. Die Fans hoffen vielmerh, dass die Mainzer nicht doch noch in den Abstiegskampf rutschen. Alles, was gegen Augsburg klappte, ging gegen Bremen schief. Und die gut 27.000 Mainz-Fans gingen mit hängenden Köpfen nachhause.

Typisch Mainz

Um diese beiden Stimmungsextreme zu verstehen, muss man die Mainzer Mentalität ein bisschen kennen. Der Mainzer kennt nur Euphorie und Jubel oder aber Wut und Verdruss. Zur Mainzer Lebensart gehört Witz (der naturgemäß Geschmackssache ist, aber so gut wie nie böse gemeint ist): Typische Mainzer sind harmoniesüchtig und hassen Streit. Und genau das, Harmonie, bekamen sie gegen den FC Augsburg geboten und gegen Werder Bremen eben nicht.

Auch Giulio Donato haderte bei der Niederlage gegen Werder Bremen mit dem Schicksal

Und so ist nur acht Tage nach "Augsburg-High" das "Bremen-Low" in der Stadt. Pünktlich zu Fastnachtzeit spielen die 05er schlecht. Da bleibt einem fast die "Fleischworscht" (ein Grundnahrungsmittel) im Halse stecken und der "Woi" (ebenfalls ein Grundnahrungsmittel) schmeckt nur halb so gut. Kapitän Stefan Bell sagte im SWR-Gespräch: "Es ist halt die Frage, ob wir uns zu sicher gefühlt haben. Solche Spiele sind nicht einfach zu erklären." Der Abwehrchef war eher kurz angebunden und schmallippig. Viel preisgeben aus der Mannschaftsitzung am Sonntagvormittag wollte er nicht.

Es fehlt immer noch die Konstanz

In der Hinrunde hatten die Mainzer mit der Doppel-Belastung Bundesliga und Europa-League zu kämpfen. Trainer Martin Schmidt meinte, dass damals durch die vielen notwendigen Wechsel in der Startelf beispielsweise die Konstanz in der Abwehr litt. Jetzt, wo nur noch die Bundesliga zählt, scheint das immer noch ein wackliges Konstrukt zu sein.

Verteidiger André Ramalho war nach der 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen reichlich bedient

Martin Schmidt schafft es nicht, dass seine zweifelsohne hochtalentierte Mannschaft Woche für Woche ihre Leistung gleichmäßig abruft. Schmidt ist derzeit fast mehr als guter Psychologe gefordert. Er behandelt jeden Spieler individuell. Für sensible Profis gibt es mehr Streicheleinheiten in Einzelgesprächen. Die knallharten Jungs, die voran marschieren, nimmt auch der Trainer härter ran. Aktuell muss der Schweizer aufpassen, dass ihm die Mannschaft nicht aus der Hand gleitet: "Ich muss erst einmal mit den Spielern reden, bevor ich zu viele Vermutungen anstelle", sagte er nach dem Spiel im SWR-Interview.

Hoffnung auf einen Fastnachtssieg in Leverkusen