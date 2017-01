Fußball | Bundesliga Hoffenheim startet ins Trainingslager "dahoam"

Anders als die meisten anderen Bundesligisten bereitet sich 1899 Hoffenheim nicht unter südlicher Sonne auf die Bundesliga vor. Seit Mittwoch trainieren die Kraichgauer zuhause im Trainingszentrum Zuzenhausen.

Das Trainingslager der TSG 1899 Hoffenheim findet in diesem Jahr in Zuzenhausen statt

Bei winterlicher Witterung und mit Neuzugang Danilo Soarez ist Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim am Mittwochnachmittag in die Vorbereitung gestartet. Der zuletzt vertragslose brasilianische Abwehrspieler spielte zuvor beim FC Ingolstadt und hatte nach einer langwierigen Zehenverletzung ein Reha-Training bei den Kraichgauern absolviert. "Wir haben keine großen Erwartungen an ihn und schauen erstmal, wie er mit der höheren Belastung zurechtkommt", sagte Sportchef Alexander Rosen zum Trainingsstart.

Bei der Übungseinheit in Zuzenhausen fehlten Angreifer Eduardo Vargas, der mit Chiles Nationalmannschaft am China-Cup teilnimmt, Abwehrspieler Kim Jin-su, der am Donnerstag einsteigt, sowie die angeschlagenen Lukas Rupp und Marco Terrazzino.

Die Hoffenheimer bereiten sich im heimischen Trainingszentrum vor und verzichten auf eine Reise ins Ausland.

Trainer Nagelsmann will keine Zeit verlieren

"Ich wollte einfach keine zwei Reisetage, da verliert man wertvolle Zeit, die man in dieser kurzen Vorbereitung nicht hat", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Bei der momentanen Witterung im Kraichgau müsse man "eben seinen inneren Schweinehund überwinden," so Nagelsmann, "aber zum Bundesligastart in Augsburg und danach in Leipzig sind die Bedingungen und die Temperaturen auch nicht anders".

Der 29-Jährige will bis zum ersten Punktspiel am 21. Januar beim FC Augsburg vor allem die Defensive des noch ungeschlagenen Tabellenfünften stärken: "Wenn wir den Ball verlieren, sind wir noch nicht so in den Handlungsmustern drin".

Nagelsmann hatte in der Winterpause noch einmal in fast alle Aufzeichnungen der Spiele reingeschaut - Zeit genug hatte er dafür: "Meine Familie war krank, die lag mit Fieber komplett zwei Wochen im Bett". Konkrete Ziele für das Fußball-Jahr wollte Rosen nicht formulieren.

Das Hinrunden-Niveau halten

"Die Jungs haben eine Messlatte gelegt. Wenn wir auf das gleichhohe Niveau zurückfinden, wären wir alle sehr glücklich". In den bisherigen 16 Spielen der Bundesliga-Vorrunde blieben die Hoffenheimer ungeschlagen und stehen in der Tabelle auf Platz fünf.