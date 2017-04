Fußball | Bundesliga Freud und Leid in Hoffenheim

Es sollte wieder leichter laufen bei 1899 Hoffenheim, schneller, schnörkelloser. Das hatte sich Trainer Julian Nagelsmann unter der Woche gewünscht. Und seine Mannschaft hat ihm diesen Wunsch gegen Borussia Mönchengladbach erfüllt. Recht schnell hat sich die TSG eine verdiente 2:0-Führung herausgespielt: Zweimal hat der Ungar Adam Szalai getroffen - in der 9. Minute nach einem Freistoß von Kerem Demirbay, in der 24. Minute nach einer Flanke von Sebastian Rudy.

Auch die Handdiskussion vor dem Ausgleich hätte sich erübrigt, wenn Hoffenheim den eigenen Keeper nicht unnötig in Bedrängnis gebracht hätte. So schaute Oliver Baumann ziemlich dumm als der Wäsche, als er sich plötzlich den heranstürmenden Jonas Hofmann und Lars Stindl gegenüber sah. Baumanns verzweifelten Rettungsversuch stoppte Hofmann mit der Hand, nur so konnte Mahmoud Dahoud Stindl das 2:2 auflegen (35.)

Und nach der Pause war Gladbach sogar besser. Ibrahima Traoré und André Hahn brachten mit ihren Schüssen in der 50. und 53. Minute erst die Hoffenheimer Nerven und dann den rechten Torpfosten zum Flattern. Dass Hoffenheim am Ende trotzdem mehr Grund zur Freude hatte, hatte viel mit Glück zu tun. Demirbays Freistoß-Flanke in der 58. war unerreichbar, für alle, selbst für den Yann Sommer, der zu spät merkte, dass der Ball unaufhaltsam auf sein Tor kullerte. Der eingewechselte Mark Uth machte es in der 75. Minute aus 18 Metern etwas schöner, aber ebenso unhaltbar - 4:2.