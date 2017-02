Fußball | Bundesliga Freiburg sucht die Doppelspitze gegen Dortmund

Der SC Freiburg empfängt am Samstag um 15:30 Uhr Borussia Dortmund im heimischen Schwarzwaldstadion. Trainer Christian Streich ist es in elf Begegnungen nie gelungen, gegen Dortmund auch nur zu punkten.

Mit Ironie und einem Lächeln in der Stimme konterte Christian Streich die Frage, warum der SC Freiburg gegen die Borussia Dortmund anscheinend keine Punkte holen kann: "Daran sind natürlich alle meine Mit-Trainer Schuld. Und alle Spieler." Der Tabellen-Dritte aus Westfalen ist am Samstag im Schwarzwald-Stadion haushoher Favorit: "Ich habe mir schon überlegt, ob ich am Samstag überhaupt ins Stadion gehen soll", überlegte Streit am Donnerstag.