Fußball | Bundesliga Der Winterfahrplan der Südwest-Bundesligisten

Was sich in den vergangenen Jahren bewährt hat, das sollte auch in dieser Saison wieder funktionieren. Deshalb fliegt der FSV Mainz 05 am 4. Januar wieder einmal in die andalusische Sonne. Dort stehen unter anderem Testspiele gegen zwei niederländische Erstligisten an. Auch den SC Freiburg zieht es in die Sonne Spaniens. In Sotogrande bereiteten sich die Breisgauer schon in den vergangenen Jahren auf die Rückrunde vor. Dieses Jahr soll es in neun Tagen vier Testspiele geben.