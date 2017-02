Fußball | Bundesliga Coole Mainzer besiegen den FC Augsburg

Schiedsrichter Manuel Gräfe hatte die Pfeife schon am Mund; doch der Pfiff blieb aus. Denn er sah, dass der FSV Mainz 05 im Vorteil war: Jean-Philippe Gbamin hatte den Ball an der Strafraum-Kante erobert, spielte den langen Ball auf Jhon Cordoba, der bereits am anderen Ende des Spielfelds wartete. Mit der Übersicht eines Leuchturm-Wärters leitete er den Ball auf den mitgesprinteten Levin Öztunali, der in der 31. Spielminute über den heraustürzenden Torwart hinweg zum 1:0 gegen den FC Augsburg einköpfte.