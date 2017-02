Fußball | Bundesliga Beeindruckender BVB-Express überrollt Freiburg

Der SC Freiburg hat sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit 0:3 (0:1) verloren. Gegen beeindruckende Dortmunder blieb der Sport-Club über das gesamte Spiel chancenlos.

Nils Petersen und seine Freiburger waren gegen den BVB ohne Chance

Die gute Nachricht für den SC Freiburg vorweg: Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Bereits nach 13. Minuten münzte der BVB seine deutliche Überlegenheit in Tore um: Ein Halbfeld-Freistoß von Raphael Guerreiro landete am Fünfmeterraum auf dem Kopf von Sokratis. Der Dortmunder Innenverteidiger war seinem Bewacher Nicolas Höfler entwischt und nickte locker ins lange Eck - 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Dortmunder Chancen gab es in der Folge beinahe im Minutentakt.

Angeführt von einem bärenstarken Marco Reus, der seinem Bewacher Caglar Söyüncü ein ums andere mal entwischte, drückten die Schwarzgelben auf den zweiten Treffer. Christian Streich reagierte deshalb früh auf die deutliche Überlegenheit der Gäste. Bereits nach 20 Minuten schickte der Freiburg-Coach seinen Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf zum Aufwärmen.

Von Viererkette auf Fünferkette

In der 23. Minute feierte der 22-jährige Kempf sein nach langer Verletzungspause sein Saisondebüt - Streich stellte um auf Fünferkette. Das sorgte in der Folge zwar zu deutlich mehr Sicherheit, führte aber gleichzeitig zur beinahe gänzlichen Einstellung der Offensiv-Bemühungen.

Während sich Kempf noch einsortierte, lief der BVB-Express bereits wieder in Richtung Freiburger Kasten. Doch Pierre-Emerick Aubameyang scheiterte einmal mehr am starken Schwolow. Der Freiburger Schlussmann war es dann auch, der in der 30. Minute gegen Reus und Guerreiro in Weltklassemanier parierte. Mit 0:1 ging es in die Pause, doch das knappe Ergebnis trog: 14:2 Torschüsse und 59 % Ballbesitz zeugten von beeindruckenden Dortmunder in Hälfte eins.

Lehrstunde für Söyüncü - Aubameyang erhöht

Nach 55 Minuten belohnte sich der BVB dann doch. Erst lief der stark aufspielende Reus Freiburgs Außenverteidiger Lukas Kübler davon, dann erteilte er dem überforderten Caglar Söyüncü einmal mehr eine Lehrstunde, spielte dem 20-jährigen Türken den Ball durch die Beine und flankte auf den zehn Meter entfernten Aubameyang - 2:0.

Nach 58 Minuten kam der SC Freiburg zur ersten echten Torchance: Nils Petersen köpfte den Ball nach einem Vincenzo-Grifo-Eckball aber in die Arme von BVB-Keeper Roman Bürki.

Freiburg versuchte es in der Folge nochmal, allerdings ohne Erfolg. In der 65. Minute hätte der kurz zuvor eingewechselte Florian Niederlechner (64., Nils Petersen) den Anschlusstreffer erzielen können, scheiterte jedoch aus elf Metern an Roman Bürki.

Nach 70 Minuten gab's dann jedoch die Entscheidung: Steilpass Ousmane Dembelé, Querpass Eric Durm, Tor Aubameyang - einfach, stilsicher und hochverdient... Der Rest war Dortmunder Schaulaufen. Durch die Niederlage bleibt Freiburg auf dem neunten Tabellenplatz, der BVB festigt Platz drei in der Tabelle.