Fußball | Bundesliga 1899 Hoffenheim kontert den FC Augsburg aus

1899 Hoffenheim bleibt weiter ungeschlagen. Gegen den FC Augsburg reichten dem Team von Julian Nagelsmann zwei Konter zum Sieg und zum Sprung auf die Champions-League-Ränge.

Drei Chancen, zwei Tore - 1899 Hoffenheim ist gnadenlos effektiv aus der Winterpause zurückgekehrt und hat dem FC Augsburg beim 2:0-Auswärtssieg einen herben Dämpfer verpasst. Allerdings hatte das Duell der beiden jüngsten Bundesliga-Trainer - Julian Nagelsmann (29 Jahre) und Manuel Baum (37 Jahre) - in der ersten Halbzeit nur wenig zu bieten: 1899 Hoffenheim hatte große Mühe, mit dem forschen Pressing der Augsburger zurecht zukommen.

Den Platz zum Kontern ließen die Hoffenheimer zunächst ungenutzt, zu selten konnten sich die 1899-Verteidiger Benjamin Hübner, Kevin Vogt und Niklas Süle spielerisch von dem Druck befreien. Darum hatte Torhüter Oliver Baumann in der ersten Halbzeit erstaunlich viel Ballbesitzt. Chancen gab es nur nach Standards; zum Beispiel nach einem Freistoß in der 30. Spielminute. Doch letztlich landete Zubers Fernschuss genau in den Armen von FCA-Torhüter Marvin Hitz. Weil auch Augsburg keine nennenswerten Aktionen zustande brachte, ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Kalte Dusche nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff ging es auf einmal ganz schnell: Ball-Verlust Daniel Baier, Steilpass Nadiem Amiri, Sandro Wagner schiebt macht das 1:0 für 1899 Hoffenheim. Da war die Halbzeit noch keine 120 Sekunden alt. Und als sich der FC Augsburg gerade von dem überraschenden Rückstand erholt hatte und sich um den Ausgleich bemühte, schickte Kerem Demirbay Mark Uth in die Tiefe, der spielte quer auf den eingewechselten Andrej Kramaric, der Hoffenheim in der 64. Spielminute mit 2:0 in Führung schoss. Es war Kramaric erstes Tor seit dem siebten Spieltag, damals traf er per Foul-Elfmeter gegen SC Freiburg.

Anschließend beschränkte sich Hoffenheim auf die Defensive, verwaltete das Ergebnis und kam nur noch einmal in Bedrängnis: Der ehemalige Hoffenheimer Jonathan Schmid zog von der Strafraum-Kante ab, Baumann konnte den Ball gerade so aus dem langen Eck wischen. Beinahe wäre FCA-Stürmer Dong-Won Ji noch an den Abpraller herangekommen, doch auch diese Chance konnte Augsburg nicht nutzen. Und so blieb es beim letztlich verdienten 2:0-Sieg für die TSG 1899 Hoffenheim.