Fußball | Bundesliga 12,5 Millionen - Malli wechselt nach Wolfsburg

Jetzt geht er also doch: Yunus Malli verlässt den 1. FSV Mainz 05 und heuert beim Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg an. Malli hatte in Mainz noch einen Vertrag bis 2018.

Im Juli 2011 war Malli ablösefrei aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach nach Mainz gewechselt, wo er kurz darauf, mit 19 Jahren, sein Debüt feierte. Bald entwickelte Malli sich zum absoluten Führungsspieler in Mainz, debütierte 2015 für die türkische Nationalmannschaft. In Mainz erzielte Malli in 146 Bundesligaeinsätzen 32 Treffer, zudem lief er acht Mal in der Europa League auf.