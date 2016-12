Fußball | Boxing Day in England Fußball an den Feiertagen - Muss das sein?

In der Premier League wird an Weihnachten Fußball gespielt. Fußballprofis, Funktionäre und Trainer aus dem Südwesten haben uns ihre Meinung gesagt, ob ein "Boxing Day" auch hier denkbar wäre.

Um die Weihnachtszeit kann sich der deutsche Profifußballer und vor allem auch der deutsche Fußballfan mal eine Pause vom ständigen Ligabetrieb gönnen. Für gut vier Wochen wird es ruhig in Fußball-Deutschland, erst am 20. Januar geht es in der Bundesliga mit dem Spiel Freiburg gegen Bayern im neuen Jahr weiter. Einigen Profis kommt diese Pause entgegen, andere würden am liebsten darauf verzichten.

Hoffenheims Mittelfeldspieler Kevin Vogt könnte sich in dieser Saison gut vorstellen, an Weihnachten einfach weiterzuspielen, um den positiven "Lauf" seiner Mannschaft nicht zu gefährden. Schließlich ist Hoffenheim als einzige Mannschaft in der Bundesliga noch ungeschlagen. Andererseits ist es für ihn "auch mal schön, sich mit anderen Dingen als Fußball zu beschäftigen."

In Großbritannien ist es dagegen anders als in Deutschland. Pause? Pustekuchen! Egal ob an Weihnachten, Silvester oder zwischen den Jahren - der Fußball ist immer vertreten. Vor allem am sogenannten "Boxing Day": Denn am 2. Weihnachtsfeiertag hat der englische Fußball seinen absoluten Jahreshöhepunkt. Sogar bis in der siebten Liga wird an diesem Tag gespielt und jeder Fußballfan ist entweder direkt im Stadion oder verfolgt die Spiele live am Fernseher.

Woher kommt der Name "Boxing Day"?

Der Name Boxing Day kommt aber nicht etwa von der besonderen Härte, die die Spieler wegen des Frusts über die verpassten Weihnachtsferien an den Tag legen. Am 26. Dezember verteilten in Großbritannien traditionell Arbeitgeber ihren Angestellten kleine Geschenke in Päckchen - auf englisch: "Boxes".

Für Julian Nagelsmann ist es dagegen ein Geschenk, dass er und seine Hoffenheimer Jungs an diesem Tag und über die gesamte Weihnachtszeit nicht spielen müssen. "Ich glaube, für Fans ist es nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite muss man auch an die Spieler und Trainer denken. Gerade in England haben sie unmenschlich viele Spiele. Aus Sicht des Menschen 'Trainer' und des Menschen 'Spieler' halte ich nicht so viel davon."

Die besondere Bedeutung des Sports am Boxing Day hat eine lange Geschichte. Seit bald 130 Jahren pilgern am 2. Weihnachtsfeiertag im Vereinigten Königreich treue Fußballfans zu den Spielen ihrer Vereine. Da an diesem Tag die meisten Angestellten und Arbeiter frei hatten, war das eine der seltenen Gelegenheiten, als Fan bei einem Spiel dabei sein zu können.

Auch deswegen werden an diesem Spieltag oft Spitzenspiele und brisante Derbys angesetzt. Für Fußballfans ein absolutes Muss und auf der Insel nicht wegzudenken. Aber wäre dieses Konzept auch in Deutschland denkbar? Bei manchen Fans und Funktionären steht Fußball an Weihnachten ganz oben auf der Wunschliste.

Jan Schindelmeiser vom VfB Stuttgart ist jedoch froh, dass es die Winterpause gibt. "Allgemein halte ich die Winterpause für absolut sinnvoll. Es gibt ganz, ganz viele Menschen in England, die auf der einen Seite auf den Boxing Day nicht verzichten wollen, die aber sehr wohl auch eine Winterpause haben wollen. Die Spieler sind dort extrem belastet. Das ist auch ein Grund dafür, dass zum Beispiel die englische Nationalmannschaft in den letzten Jahren bei den großen Turnieren wenig Erfolg hatte."

Boxing Day in anderen Sportarten

Die meisten Fußballer bei uns genießen an Weihnachten also offenbar die freie und besinnliche Zeit mit Familie und Freunden. Aber nicht für jeden deutschen Profi-Sportler läuft es so gemütlich.

Andere Sportarten haben den Boxing Day längst für sich entdeckt: Im Eishockey, Basketball und Handball ist der 2. Weihnachtsfeiertag, ganz wie beim britischen Vorbild, ein voller Spieltag. In der Basketball Bundesliga gibt es am 26. Dezember sogar ein echtes Festtags-Schmankerl: Tabellenführer Ratiopharm Ulm empfängt den FC Bayern München.