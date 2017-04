Fußball | Bodo Illgner Ein Weltmeister aus Koblenz feiert 50. Geburtstag

Bodo Illgner will keine große Feier: Der gebürtige Koblenzer feiert heute im kleinen Kreis mit seiner Frau Bianca und seinen drei Kindern in seiner Wahlheimat Boca Raton im US-Bundesstaat Florida seinen 50. Geburtstag.

Weltmeister 1990 - Bodo Illgners größter Triumph

"Wenn ich nicht ständig daran erinnert würde, dass ich einen runden Geburtstag habe, würde ich mir darüber keine großen Gedanken machen. Mir ist aber schon klar, dass ich keine 20, 30 oder 40 mehr bin", sagt der Rheinland-Pfälzer zu seinem Jubiläum und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich über einen 'alten' Mann spreche, der gerade mal Mitte 50 ist, und dann fällt mir auf, dass ich davon nicht mehr weit entfernt bin."

Trainer für junge Talente

Grundsätzlich hat Illgner mit dem Alter aber keine Probleme, schließlich ist er in jeder Hinsicht noch topfit. Wenn es seine Zeit zulässt, trainiert der 54-malige Nationalspieler in den USA oder auch in Spanien, wo er ebenfalls ein paar Monate im Jahr verbringt, junge Torwart-Talente: "Es macht mir Spaß, meine Erfahrung weiterzugeben."

Aktuell versteht sich der frühere Profi des 1. FC Köln und von Real Madrid aber mehr als TV-Experte auf Abruf. "Ich verfolge den Fußball weltweit, bis immer auf dem neuesten Stand, nicht nur bei der Bundesliga", berichtet Illgner, der sowohl von US-Sendern als auch in Deutschland gerne ans Mikrofon gebeten wird.

Traum vom Sportdirektor in der Bundesliga

Im Hinterkopf hat Illgner aber immer noch einen Traum, den er seit Jahren verfolgt. "Ich würde gerne als Sportdirektor arbeiten, am liebsten in der Bundesliga. Ich war 16 Jahre als Profi beim 1. FC Köln und Real Madrid und habe dabei sehr viel gelernt. Vor allem bei Real konnte ich viel hinter die Kulissen schauen und habe dadurch einen Blick für das Wesentliche bekommen. Wenn sich diese Möglichkeit ergibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, nach Deutschland zurückzukommen." Aktuell gibt es aber keine Gespräche in diese Richtung.

Den letzten losen Kontakt hatte er mit seinem Ex-Klub Köln im Sommer 2013, als die Geißböcke quasi am Boden lagen. Der Klub entschied sich damals aber für Jörg Schmadtke als neuen Sportdirektor, dem in seiner ersten Saison gemeinsam mit dem ebenfalls neuen Trainer Peter Stöger als Zweitliga-Meister der Aufstieg gelang. Unter diesem Duo greift Köln in dieser Saison sogar die Europacup-Plätze an.

Lob für den 1. FC Köln

"Schmadtke und seine Mitstreiter machen das unglaublich gut, es geht ständig bergauf. Die Stimmung in der Stadt erinnert mich an die Aufbruchstimmung der 80er Jahre unter Christoph Daum und Udo Lattek", sagt Illgner und stellt im selben Atemzug fest: "Eine ähnliche Entwicklung hätte ich damals mit dem FC auch angestrebt.

Am Freitag wird Illgner aber zwangsläufig noch einmal in die Vergangenheit blicken und seine Karriere, die immer mit dem abgewehrten Versuch von Stuart Pearce im Elfmeterschießen des WM-Halbfinales 1990 gegen England in Verbindung gebracht wird, Revue passieren lassen. "Ich bin keiner, der pausenlos in Erinnerungen schwelgt", sagt das Geburtstagskind und führt weiter aus: "Aber natürlich waren der WM-Titel sowie der Champions-League-Sieg und die beiden Meisterschaften mit Real die absoluten Highlights."