Fußball | Bewerbung Fußball-EM 2024 Stuttgart bringt sich als EM-Spielort in Stellung

Stuttgart will Austragungsort bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden und wird dabei von der Landesregierung unterstützt. Sollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit seiner Bewerbung für die kontinentalen Titelkämpfe in gut sieben Jahren erfolgreich sein, hätte die Stadt sicher Interesse, Spielort zu werden, sagte der Sprecher der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG, Jörg Klopfer, am Freitag der Deutschen Press-Agentur.