Fußball | 3. Liga VfR Aalen hofft auf Verschonungspflicht

Beim VfR Aalen brechen harte Zeiten an

Der VfR begründet den Schritt damit, sich von Schulden befreien zu wollen, die den Verein noch aus der Vergangenheit belasten und die Zukunft des Vereins in Frage stellen würden. Der DFB wird nun eine schriftliche Stellungnahme des Klubs anfordern. Anschließend wird der DFB-Spielausschuss über die Folgen der Aalener Entscheidung für die laufende Saison der 3. Liga entscheiden. Derzeit belegt der VfR Aalen nach 22 Spieltagen Platz neun.

Paragraf 6 der Spielordnung sieht im Falle eines Insolvenzantrags den Abzug von neun Punkten vor. Der Verein hofft jedoch darauf, dass der Punktabzug durch die sogenannte Verschonungspflicht verhindert werden kann. Der Grund: Der Sponsor Imtec hatte sich zurückgezogen, weil er ebenfalls Insolvenz anmelden musste. In einem solchen Fall wird es nicht dem Verein zur Last gelegt, wie Roland Vogt, Sprecher des VfR-Präsidiums, am Mittwoch dem SWR mitteilte.