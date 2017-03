Fußball | 3. Liga VfR Aalen gewinnt trotz Schock

Am Vorabend kam die Nachricht: Der DFB zieht dem VfR Aalen neun Punkte ab. Der Schock sorgte für die nötige Motivation im Derby gegen Großaspach, das Aalen mit 2:0 für sich entschied.

Grund für den Punktabzug sei der Antrag auf Insolvenz, den der VfR vor drei Wochen gestellt habe, teilte der DFB am Freitagabend mit. Der VfR kann innerhalb von einer Woche Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Erst nach Ablauf der Einspruchsfrist am 17. März werden die Punkte auch tatsächlich in der Tabelle abgezogen. Mit dem Punktabzug steckt Aalen mitten im Abstiegskampf.