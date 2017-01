Fußball | 3. Liga im Video Teams im Südwesten ohne Sieg

Es dauerte ein wenig, bis die Mannschaften in Großaspach etwas zustande brachten. Den Gästen aus Chemnitz gelang es in der 28. Minute das erste mal die Abwehr der Hausherren zu knacken, als Dennis Mast nach Doppelpass mit Dennis Grote zum 1:0 abschloss. Nach dem Rückstand glich der ehemalige Chemnitzer Mario Rodriguez noch vor der Pause zum 1:1 aus (31. Minute). Rodriguez nutzte eine flache Hereingabe in der Sechzehner und traf aus kurzer Distanz.