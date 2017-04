Fußball | 3. Liga Siege für Großaspach und Aalen

Die SG Sonnenhof Großaspach hat den zweiten Sieg in Folge gefeiert und damit wieder den Anschluss an die oberen Tabellenränge hergestellt. Gegen den VfL Osnabrück gingen die Gastgeber früh durch Joseph-Claude Gyau (3.) in Führung. Nach dem Treffer überließen die Gastgeber Osnabrück das Spiel. Der VfL konnte daraus aber keinen Vorteil ziehen. In der 2. Halbzeit waren beide Teams dann deutlich aktiver. Letztlich gewann Großaspach aber verdient und belegt nun den sechsten Tabellenplatz.