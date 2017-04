Fußball | 3. Liga Heimsiege für Großaspach und Aalen

Mainz hatte in Großaspach die große Chance, früh in Führung zu gehen. Philipp Klement scheiterte allerdings mit einem Foulelfmeter an SG-Keeper Kevin Broll (9. Minute). Besser machten es die Hausherren: Kai Gehring (11.) und Jeremias Lorch (15.) sorgten für eine beruhigende 2:0-Führung für die Hausherren.

In Aalen entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen für beide Teams. Fabian Menig (45.+1) brachte die Schwaben schließlich unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung. In der 58. Minute legte Gerrit Wegkamp nach. Der VfR-Angreifer netzte zum 2:0 für Aalen ein. In der 67. Minute war es erneut Wegkamp, der die Weichen endgültig auf Sieg für Aalen stellte. Yannick Deichmann sorgte schließlich in der Schlussminute für den Endstand.