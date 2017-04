Fußball | 3. Liga Großaspach und Aalen verlieren

Der VfR Aalen konnte nicht an seine Siegserie anknüpfen und verlor gegen den FSV Zwickau mit 1:2. Aalen befindet sich aktuell in einer seltsamen Situation: Das Team von Trainer Peter Vollmann ist rein sportlich auf dem Weg in die 2. Bundesliga. Durch den Abzug von neun Punkten - der noch nicht spruchreif ist - befindet sich Aalen aber im Abstiegskampf. Den Treffer gegen den FSV Zwickau erzielte Rico Preißinger in der 38. Minute. Aalen befindet sich noch auf dem vierten Tabellenplatz - mit neun Punkten Abzug rutschen sie auf den 13. Platz herunter.

Die SG Sonnenhof Großaspach konnte nicht an ihren Erfolg von vor drei Tagen anknüpfen und verlor gegen den MSV Duisburg. In der ersten Halbzeit konnten beide Mannschaften ihre Chancen nicht verwandeln. Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: In der 46. Minute ging Großaspach mit einem Torschuss von Shqiprim Binakaj in Führung. Aber der MSV Duisburg legte in der 59. nach und ging dann neun Minuten vor Schluss in Führung. Großaspach rutscht damit auf den siebten Tabellenplatz.