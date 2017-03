Fußball | 3. Liga Großaspach klettert auf Tabellenplatz fünf

Nach einer ruhigen ersten Halbzeit drehte Sonnenhof Großaspach im zweiten Durchgang auf. In der 50. Minute verwandelte Lucas Röser einen Foulelfmeter zum 1:0. 15 Minuten später traf Sebastian Schiek nach einer Ecke zum 2:0. Der Frankfurter Yannick Stark verkürzte zwar in der 74. Minute auf 2:1, aber Großaspach hatte noch einen Joker parat: In der 80. Minute wurde Shqiprim Binakaj eingewechselt - ein Joker, der stach: Zwei Minuten später entschied er die Partie mit dem 3:1 für Großaspach.

Der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 gelang der zweite Sieg in Folge gegen einen klaren Favoriten. Bereits vergangene Woche hatte Mainz II gegen Preußen Münster gewonnen, diese Woche gelang ein Sieg gegen den Tabellen-Zweiten 1. FC Magdeburg. In der 8. Minute ging Mainz mit einem Treffer von Aaron Seydel aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Magdeburg glich zwar in der 35. Minute aus, aber Mainz holte sich zu Beginn der 2. Halbzeit durch Niki Zimling die Führung zurück. Mainz ist damit allerdings immer noch auf dem letzten Tabellenplatz.