Fußball | 3. Liga Der VfR Aalen sieht Licht am Ende des Tunnels

Der VfR Aalen sieht Licht am Ende des Tunnels

Wenn das Tal durchschritten ist, kommt der Aufstieg. In der Hoffnung, dass diese Bergsteiger-Regel auch auf den Fußball zutrifft, haben die Verantwortlichen des VfR Aalen am Donnerstag-Nachmittag trotz der Insolvenz versucht, gute Laune zu verbreiten. Der Stuttgarter Fachanwalt für Insolvenzrecht Holger Leichtle, der 2014 bereits die Insolvenz des SSV Ulm geregelt hatte und sich seit Mittwoch durch die Bilanz der Aalener wühlt, geht davon aus, dass der Klub trotz der hohen Schulden gut aufgestellt ist.

Und Präsidiumssprecher Roland Vogt will mit dem Verein trotz der Insolvenz auch wieder die ganz großen Ziele anpeilen: Bis 2021 soll der VfR Aalen wieder in der 2. Bundesliga spielen - zumindest, wenn es nach den Verantwortlichen geht. Doch aktuell geht es erst einmal darum, die Klasse in der 3. Liga zu halten. Schließlich droht der Deutsche Fußball-Bund den Aalenern mit schlimmstenfalls neun Punkten Abzug. Der VfR stünde dann urplötzlich nicht mehr im gesicherten Mittelfeld der dritten Liga, sondern mitten im Abstiegskampf.