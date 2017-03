Fußball | 2. Bundesliga VfB Stuttgart patzt in Fürth

VfB Stuttgart patzt in Fürth

Der VfB Stuttgart hat sein Auswärtsspiel am 25. Spieltag der 2. Bundesliga in Fürth verloren. Gegen Greuther Fürth unterlagen die Schwaben mit 0:1 (0:1).

Dem VfB Stuttgart droht am Montag der Verlust der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga. Bei der SpVgg Greuther Fürth unterlagen die Schwaben 0:1 (0:1). Im zweiten Samstagsspiel musste sich Hannover 96 mit einem torlosen Unentschieden beim FC St. Pauli zufrieden geben. Am Montag kann Union Berlin mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg die Spitzenposition übernehmen.