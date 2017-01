Fußball | 2. Bundesliga Valentini verlässt Karlsruher SC

Der Rechtsverteidiger kam 2014 vom VfR Aalen nach Karlsruhe und absolvierte in der 2. Bundesliga bislang 70 Spiele für die Badener. Sein Assist zum 2:0 gegen 1860 München am letzten Spieltag der Saison 2014/2015 lieferte die Vorlage für die spätere Relegation in die Bundesliga gegen den Hamburger SV. Nun wird er den Club ablösefrei verlassen und ist nach Marin Sverko bereits der zweite namhafte Abgang.