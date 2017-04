Fußball | 2. Bundesliga Terodde rettet einen Punkt gegen Dresden

Erst in der letzten Sekunde konnte sich der VfB Stuttgart noch den einen Punkt gegen Dynamo Dresden sichern und damit eine völlig indiskutable erste Halbzeit retten.

Simon Terodde sicherte dem VfB Stuttgart mit seinen zwei Toren einen Punkt

Der VfB Stuttgart bleibt Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Gerade so. Denn erst in der letzten Sekunde konnte Simon Terodde per Foul-Elfmeter zum 3:3 gegen Dynamo Dresden einnetzen und damit noch einen Punkt retten. Es war zwar das vierte Spiel in Folge ohne Sieg, doch nach 0:3-Rückstand fühlte sich der Punkt fast wie ein Sieg an.

Vor dem erlösenden Ausgleich hatte die Dramaturgie den schnellen Weg in den Abgrund vorgesehen: Nach dem gescheiterten Experiment mit der Dreier-Kette gegen Greuther Fürth hatte Hannes Wolf gegen Dynamo wieder auf eine Vier-Mann-Abwehr umgestellt. Ein Schachzug, der nicht unmittelbar aufging, denn bereits in der vierten Minute passte Aias Aosman in die Schnittstelle zwischen Marcin Kaminski und Ebenezer Ofori auf Niklas Kreuzer. Kreuzer legte quer auf Stefan Kutschke und der machte sein erstes Tor.

Stuttgart hadert mit dem Aluminium

Christian Gentner war nach dem Drei-Tore-Rückstand sichtlich frustriert

Nur 16. Minuten später flankte der ehemalige VfB-Spieler Philip Heise den Ball in den Rücken der zurückeilenden Viererkette, der Ball landete bei Kutschke - 0:2. Und weitere zwei Minuten später ließ die aufgerückte Viererkette Kutschke allein auf VfB-Torwart Mitch Langerak zulaufen. Langerak räumte Kutschke an der Strafraum-Kante ab, der nutzte dann die Gelegenheit, per Strafstoß sein drittes Tor machen zu können. Simon Teroddes Anschluss-Treffer, megastarke Ball-Annahme aus vollem Lauf und dann cool vollendet, sorgte in der 29. Minute wenigstens für etwas bessere Laune bei den VfB-Fans in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena.

Dass der VfB Stuttgart trotz des 1:3-Halbzeitstandes eher die unglücklichere, als die schlechtere Mannschaft war, zeigt ein Blick in die Statistik: Der von Julian Green in der 17. Spielminute abgefeuerte Schuss klatschte an den Pfosten. Und dem Konter zum 0:2 ging ein Dresdner Handspiel im eigenen Strafraum voraus. Es wäre jeweils der Ausgleich gewesen.

Dass "Hätte, wäre, könnte" im Fußball jedoch keine Rolle spielen, zeigte auch die zweite Halbzeit, in der der VfB Stuttgart Dynamo Dresden immer stärker unter Druck setzte.

Freistoß Anto Grgic - Latte (58.)

Nachschuss Terodde - Latte (58.)

Volley Christian Gentner - Latte (69.)

In der "Hätte-Wäre-Könnte"-Statistik hätte der VfB Stuttgart zu diesem Zeitpunkt jedenfalls haushoch geführt. In der Realität kamen die Schwaben aber noch einmal heran: Emiliano Insua lupfte nach einer schönen Einzelleistung zum 2:3 ein (75.). Dann legte foulte in der Nachspielzeit Carlos Mané im eigenen Strafraum. Der Rest war Terodde, Erlösung und die Rückkehr auf Platz eins. Ganz ohne "Hätte-Wäre-Könnte".

Von Michael Richmann