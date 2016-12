Fußball | 2. Bundesliga Tayfun Korkut wirft das Handtuch

Tayfun Korkut wird die Pfälzer auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung verlassen, das teilte der Verein am Dienstagmorgen mit. Der 42-Jährige hatte das Amt erst vor dem Beginn der laufenden Saison übernommen und hatte einen Vertrag bis 2018 unterzeichnet. Auch Co-Trainer Xaver Zembrod wird seine Aufgabe nicht weiterführen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Laut SWR-Informationen verhandelt FCK-Sportdirektor Uwe Stöver jedoch schon mit einem neuen Trainer. Der Verein will sich erst am Mittwoch zu dem Trainer-Abgang äußern.