Fußball | 2. Liga Takuma Asano - Der Jaguar aus Japan

In seiner Heimat gilt er als kommender Superstar. In Stuttgart ist er gerade dabei sich einen Namen in Europa zu machen. VfB-Trainer Hannes Wolf weiß, dass Asano extrem wertvoll für den Stuttgarter Sturm ist.

Er ist schnell. Deshalb trägt er auch den Spitznamen "Jaguar". Für den VfB hat der Stürmer bisher zwei Tore geschossen. Vorgenommen hat sich Asano aber eine zweistellige Anzahl. Die Leihgabe von Arsenal hat also noch viel vor. Sicher ist, dass er neuen Schwung in das Stuttgarter Spiel gebracht hat. Dabei bleibt Asano jedoch immer selbstkritisch und weiß, dass er sich noch stark verbessern muss, um sich im europäischen Fußball durchsetzen zu können.

Aber den Ball bekommt er derzeit einfach nicht ins Tor. "Ich bin mit mir selbst nicht so zufrieden. Als Offensiv-Spieler ist es wichtig, Tore zu erzielen. Ich hätte dem Team gerne mit einem Treffer geholfen." Der Stuttgarter Trainer Wolf sieht das nicht so kritisch wie sein Spieler: "Wenn er so weiter spielt, dann wird er auch Tore schießen." Wolf weiß, dass Asano extrem wertvoll für den Stuttgarter Sturm ist. Und auch wenn er gerade nicht selber trifft, so hat er in dieser Saison immerhin vier Tore vorgelegt.