Fußball | 2. Bundesliga Sandhausen überzeugt bei Rückrundenauftakt

Zum Start in die Rückrunde hat SV Sandhausen Fortuna Düsseldorf mit 3:0 besiegt. Damit setzt sich der Zweitliga-Underdog mit 27 Punkten in der oberen Hälfte der Tabelle fest.

60 Fans aus der Kurpfalz tanzten und umarmten sich im Gästeblock des Düsseldorfer Stadions. Thomas Pledl hatte gerade aus gut 18 Metern einen Strich unters Lattenkreuz gefeuert und die Gäste mit 2:0 in Führung gebracht. Ein schnell vorgetragener Konter, perfekt vollendet. Eine Szene die zum Auftreten des SV Sandhausen in Düsseldorf passte. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak zeigte defensiv eine konzentrierte Leistung und war vor dem Tor effektiv.

Das 1:0 erzielte der starke Lucas Höler bereits in der 14. Minute. Bei seinem fünften Saisontreffer, den SVS-Torjäger Andrew Wooten glänzend vorbereitet hatte, ließ der 22-Jährige vor allem Düsseldorfs Abwehrchef Alexander Madlung alt aussehen. Viel mehr Highlights bekamen die 19.300 Zuschauer in Düsseldorf aber in den ersten 45 Minuten nicht zu sehen, vor allem die Gastgeber enttäuschten.