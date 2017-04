Fußball | 2. Bundesliga Sandhausen tritt gegen Bochum auf der Stelle

Auf der anderen Seite rettete Keeper Marco Knaller gegen Jan Gyamerah. Doch diese Chance in der 14. Spielminute war auf Bochumer Seite die einzig nennenswerte Aktion. So blieb es beim letztlich verdienten 0:0, das dem SV Sandhausen auf seinem Weg zum Klassenerhalt mehr hilft als dem VfL Bochum. Denn Sandhausen hat nun 33 Punkte und damit acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dennoch war es das achte sieglose Pflichtspiel in Folge.