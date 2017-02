Fußball | 2. Bundesliga Sandhausen spielt "ekliger als Dschungelcamp"

Viele wundern sich über den SV Sandhausen: kleiner Verein, kleiner Etat - aber maximaler Erfolg. Gegen Erzgebirge Aue darf das gerne so weiter gehen - auch, wenn es wieder eklig wird.

Thomas Pledl machte in Düsseldorf das 2:0 für den SV Sandhausen

Am vergangenen gewann der SV Sandhausen zum Start nach der Winterpause 3:0 bei Fortuna Düsseldorf. Eine Düsseldorfer Boulevard-Zeitung schrieb anschließend: "Um eine Ekelprüfung zu absolvieren muss man nicht ins Dschungelcamp. Es reicht, gegen den SV Sandhausen spielen zu müssen." Elf Punkte Vorsprung hat der SVS auf die Abstiegsplätze, wo der nächste Gegner eigentlich schon die ganze Saison steht. Bisher trafen der SV Sandhausen und Erzgebirge Aue in der 2. Liga 7-mal aufeinander, wobei Aue mit 3:2 Siegen und bei zwei Unentschieden leicht die Nase vorne hat

SV-Sandhausen-Präsident Jürgen Machmeier will sich jedoch nicht auf das Gesetz der Serie verlassen: "Es wird schwerer als gegen Düsseldorf." Aue ist zwar drittletzter, hat aber vergangene Woche gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen. Das Hinspiel gegen Sandhausen gewannen die Sachsen mit 2:0. Die "Veilchen" kommen also mit neuem Selbstbewusstsein ins Hardtwaldstadion. Die Mannschaft von Pavel Dotchev überholte Konkurrent Arminia Bielefeld in der Tabelle und steht erstmals seit Abschluss des 12. Spieltags nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt nun zwei Zähler, der Rückstand auf den Karlsruher SC, der ebenfalls gewinnen konnte, beträgt nur einen Punkt.

Sandhausen peilt eine ruhige Rückrunde an

Eine hoffnungsvolle Bilanz für Aue. Fakt ist aber auch, dass der SV Sandhausen auch im neuen Jahr dort weiter macht, wo er im alten Jahr aufgehört hatte: Durch das klare 3:0 in Düsseldorf ist Sandhausen seit vier Zweitligapartien ungeschlagen. Angesichts seines Vorsprungs auf den Abstiegs-Relegationsrang kann sich der derzeit Tabellen-Achte wohl auf eine ruhige Rückrunde ohne große Sorgen freuen. Sollte der sagenhafte Lauf der Kocak-Elf weitergehen, könnte der Dorfverein - Sandhausen ist der kleinste Standort der zweiten Liga - am Saisonende erstmals in seiner Vereinshistorie einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der 2. Liga einnehmen.