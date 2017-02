Fußball | 2. Bundesliga Sandhausen "ekelt" sich zum Sieg

Der SV Sandhausen hat in einem insbesondere in der ersten Halbzeit spielerisch wenig überzeugenden Spiel zuhause mit 2:0 gegen Erzgebirge Aue gewonnen. Damit klettert der SVS in der Tabelle auf Rang fünf.

Und das Spiel begann auch genau so wie zu erwarten war. In einer unansehnlichen und sehr zähen ersten Hälfte fehlten jegliche Kreativität und Torchancen. Es konnte also nur besser werden. Und wie so oft, wenn spielerisch nichts funktioniert, muss eine Standardsituation helfen. Passend zur Partie auch noch kombiniert mit einem Eigentor. Nach Eckball von Thomas Pledl versuchte es Daniel Gordon per Kopf. Der Ball, der das Tor verfehlt hätte, prallte jedoch vom Oberschenkel des Ex-Stuttgarters Christian Tiffert ins Tor. 1:0-Führung für Sandhausen.