Fußball | 2. Bundesliga Lautern auch gegen Braunschweig ohne Punkte

Vor 23.756 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion war der 1. FC Kaiserslautern in der ersten halben Stunde die agilere Mannschaft. Danach kam Eintracht Braunschweig etwas besser ins Spiel. Insgesamt waren Torchancen in einer schwachen, umkämpften und weitgehend zerfahrenen Partie jedoch Mangelware. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst kaum etwas am Geschehen. Der FCK war einen Tick besser, für echte Torgefahr konnten die Pfälzer aber trotz einiger guter Ansätze nicht sorgen.