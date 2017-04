Fußball | 2. Bundesliga KSC zum Krisentreffen in Sandhausen

Der SV Sandhausen hat seit Anfang Februar kein Spiel mehr gewonnen. Der Karlsruher SC taumelt als Tabellenletzter in Richtung 3. Liga. Am Sonntag (13:30 Uhr) treffen beide Vereine im direkten Krisen-Duell aufeinander.

Der Tabellenzehnte aus Sandhausen ist nach zehn sieglosen Spielen im Abstiegskampf angekommen. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch drei Punkte. "Natürlich ist das keine einfache Situation, wenn man sich in den letzten Wochen durch strittige Entscheidungen, immer wieder verletzte Spieler und das fehlende Match-Glück in so einem negativen Lauf befindet", sagt SVS-Trainer Kenan Kocak. "Unsere Aufgabe muss es sein, sich das Glück zurück zu erkämpfen", so Kocak.